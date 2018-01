Záhadné zmizení Mirky: Nevrátila se z venčení psů. Tělo hledají v jezeře

Už jsou to tři dny, co zmizela, ale policie je při pátrání po ní stále bezradná. Prosí proto o pomoc. Miroslava Sojáková (45) z Bratislavy šla vyvenčit své psy, ale domů se už nevrátila. Od té doby jako by se po ní slehla země. Rodina trne strachy, co s ní může být, zatímco policisté pátrají v jezeře.