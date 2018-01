V hotelu v Mariánských Lázních se propadl strop: V troskách pátrají po lidech

V bývalém hotelu jsou kynologové se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání lidí v sutinách. "Na místě jsou celkem tři takto vycvičení psi. Musí to probíhat tímto způsobem. Velitel zásahu zakázal vzhledem ke stavu domu, aby do něho v tuto chvíli vstupovali hasiči kvůli svému bezpečí. Proto ten průzkum je tak zdlouhavý a namáhavý," řekl Kasal. Vnitřek budovy hasiči prozkoumávali také s pomocí dronu s termokamerou. "Zatím nemáme žádné informace o tom, že by v sutinách byly nějaké osoby," doplnil mluvčí. Vzhledem k velké rozloze domu hasiči nedokážou odhadnout, jak dlouho zásah ještě potrvá.

Starosta Petr Třešňák (Piráti) ČTK řekl, že město poslalo na místo vedoucího stavebního odboru, který je zároveň statikem. Budova podle něj nepatří městu, ale je v majetku soukromé lázeňské společnosti. Policejní mluvčí Zdeňka Papežová ČTK řekla, že statik na místě zakázal vstup do objektu. "Čeká se na další experty," doplnila.

Podle informací městské policie je objekt opuštěný, byl ale zajištěný a elektronicky střežený. Jsou v něm čidla a je napojen na centrální pult bezpečnostní agentury.

Podle informací z webu Národního památkového ústavu byl lázeňský hotel postaven v 20. letech 19. století, původně jako Klebelsberský palác. Na začátku 20. století se uskutečnila zásadní přestavba dominanty Goethova náměstí, tehdy budova patřila k nejluxusnějším hotelům ve městě. Pobýval tam i anglický král Eduard VII. Čtyřpatrový objekt je památkově chráněný od roku 1958, jeho současný stav je ale havarijní. Uzavřen byl v 90. letech 20. století.