Pohřešovaná Míša je naživu a někde v Německu, věří babička. Školačka se jí prý snažila dovolat

Míša Muzikářová zmizela 11. ledna, v ten den nepřišla do školy. Její matka odcházela do práce kolem 5:00, v té době měla dívka doma oblečení a věci do školy. Fyzicky ji ale nekontrolovala. Když tentýž den v 18:54 nahlásila pohřešování, věci v bytě nebyly. Roční pátrání ale žádné stopy nepřineslo a kriminalisté se přiklání k tomu, že je děvče po smrti. Babička Eva s tím ale nesouhlasí a věří, že její vnučka žije a je někde v Německu. Tři změny a Míšu bychom našli: Šéf kriminálky promluvil o nejhorším případu v kariéře

„Na mobil mé kolegyně z divadla, kterou Míša zná, někdo pětkrát volal z Německa. Chápete, že by šlo o omyl, jak ten neznámý muž tvrdil, když jsme volali zpět? Že by se někdo pětkrát spletl?“ prozradila serveru iDnes.cz Eva s tím, že Míša její kolegyni i další zaměstnance Severočeského divadla v Ústí nad Labem dobře znala, protože tam za babičkou chodila. „Čísla svých blízkých máme uložena v mobilu a nepamatujeme si je. Číslo, na které někdo volal, je na stránkách, a proto si je Míša mohla najít a ozvat se,“ doplnila.

Policisté majitele telefonního čísla po oznámení vypátrali, ale dospěli k závěru, že se zmizením dívky nemá nic společného. Muž žijící u hranic nedaleko Ústí nad Labem totiž podle nich celou dobu neopustil Německo.

Video Tiskovka k případu zmizení Míši Muzikářové: Případ odložen - Jan Jedlička 1080p 720p 360p REKLAMA

„K tomu, jak toho majitele mobilu našli a kdo to přesně byl, nám nic neřekli. Že neopustil Německo, nic neznamená,“ uvedla babička, která stejně jako vyšetřovatelé věří, že dívenku unesl tehdejší přítel matky Otakar S. Policii k tomuto přesvědčení dovedly hrubé rozpory v jeho výpovědích, Otakar S. ale na konci ledna spáchal sebevraždu. Evu to velmi rozlítilo a přijde jí, že policie mohla pro její vnučku udělat víc. „Jak je vůbec možné, že ho lépe nehlídali? Copak se jim může podezřelý člověk oběsit před očima?“ ptá se. Ztracená Míša, vražda Sabiny a poprava Blanky: Nejodpornější zločiny roku 2017

Po jeho smrti našli v jeho autě školní pomůcky patřící zmizelé školačce. Muže navíc kriminalisté podezřívali ze skutků se sexuálním podtextem. Byl také obžalován z pohlavního zneužití, k soudu už ale nedošlo. „K nikomu jinému by Míša do auta nesedla. Miška ho neměla ráda, stejně tak nepadl do oka mně. Nebylo v tom nic konkrétního nebo osobního, jen jsem z něj měla velmi nepříjemný pocit,“ dodala.

Míšina máma je na tom podle Evy velmi špatně a zmizení dcery ji psychicky zlomilo. Raději se o tom spolu proto ani nebaví. „Pořád doufám, že Míšu ještě někdy uvidím. Že prostě někde je a vrátí se. Kéž by,“ uzavřela se slzami v očích babička.