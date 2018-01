Miliardářská dcera Rezešová zabila 4 lidi: Vyšla na svobodu!

Zbohatlici čekala před vězeňskou branou její máma Eva Rezešová (67) a dcery Alexandra (18) a Ella (10). Rezešová-Varholíková se tak alespoň na chvíli mohla cítit jako svobodný člověk. Dostala totiž opušťák a nedávno se hned dvakrát dostala ven z budapešťského vězení.

„Evu pustili v sobotu 23. prosince o 8. hodině ráno na 48 hodin domů. Čekaly ji dcery i máma. To samé se zopakovalo i v neděli 31. prosince s tím, že se do basy vrátila 2. ledna. Svátky tak mohla strávit v klidu s rodinou,“ napsal Novému Času zdroj, který Evu viděl krátce poté, co opustila věznici.

Varholíková-Rezešová, která si už víc než pět let obléká vězeňský mundúr a čas za mřížemi si krátí jako šička, si užila svátky především s dcerami Alexandrou a Ellou. Těm máma velmi chybí. Často kvůli tomu pláčou. Uplynulé svátky proto pro ně znamenaly opravdu hodně. Dceru milionáře Rezešovou si v base vydržují spoluvězeňkyně: Neuvěříte, čím ji obdarovaly

„Na Štědrý den chystaly dobroty. Děti s babičkou pekly, Eva vařila večeři,“ tvrdí zdroj. „Dárky, které si věnovaly, měly vyrobené vlastnoručně. Eva darovala ten svůj a Ella měla pro změnu matce darovat obraz, kde byli namalováni všichni rodinní příslušníci,“ dodal zdroj.

Protože Eva seká v base dobrotu, může požádat o odpuštění dvou třetin trestu, který si odpykává za tragickou autonehodu z roku 2012. To znamená, že by se teoreticky mohla dostat na svobodu již letos v srpnu. „Samozřejmě, budeme rádi, když se to podaří a půjde dřív ven,“ řekla švagrová odsouzené Eva Džodlová.

Pozůstalí 4 lidí, kteří zemřeli při autonehodě, kterou způsobila, jí stále nemohou odpustit. „Není den, který bych nemyslela na drahé rodiče, protože museli takto nesmyslně zemřít. Otec řídil auto, kde seděla maminka, kmotr a kmotřenka,“ řekla deníku Blikk Judith, dcera manželů, kteří nehodu nepřežili. „Nedokážu jí odpustit,“ dodala.

Tajemství z basy: Spoluvězenkyně drasticky změnily miliardářskou dcerku Rezešovou

Video: Děsivá nehoda ze Slovenska - chlapce přejelo auto