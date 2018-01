Zabil nám dceru, obviňují rodiče Majky (†17) Štefana (19), který boural na Nový rok

Zamilovaná dvojice se jela na Nový rok povozit. Vyrazila Štefanovým vozem Volkswagen Passat od jeho domu v Bystrém a namířila si to do sousedních Hermanovic. Tam se otočila a vracela zpět. Jenže už po pár metrech narazil Štefan svým vozem do stromu tou částí auta, kde seděla právě Majka.

Auto náraz rozmetal na kusy. Děvče zůstalo nohama zaklíněno v autě, jeho život visel na vlásku. „Štefan vystoupil z auta, klekl si na kolena, hlavu vložil do dlaní a křičel: Toto jsem nechtěl udělat!“ řekl webu Pluska.sk jeho kamarád Daniel (25). I když záchranáři dělali, co mohli, Majka zemřela.

Rodiče Majky z Hanušovic se na místo neštěstí vydali kvůli zlé předtuše. Ani v nejhorším je nenapadlo, jaký obraz se jim naskytne. Svoji dceru už živou nikdy neviděli. „Ten pohled na moji dcerku budu mít před očima do konce života,“ řekla matka zemřelé dívky Mária (46). Novoroční tragédie: Mariannu (†17) zabil v autě přítel (19)! Tělo své dcery na místě viděla zhroucená matka

Maminka prožívá nejhorší bolest života, Majka jí byla oporou, pomáhala jí v domácnosti i s péčí o dvě mladší dcery. Co bylo přesně příčinou tragédie a jak dopadne policejní vyšetřování, rodiče nezajímá. „Zabil nám naši dceru. To je fakt a nic se na tom nezmění,“ konstatoval otec Marián (50) se slzami na krajíčku.

Trápení prožívají i ve Štefanově rodině. Zraněného maturanta převezli se zraněním krční páteře z vranovské nemocnice do prešovské. „Musí ho operovat,“ prozradila nešťastná babička chlapce. „Mně se stalo podobné neštěstí. Syn se mi zabil za tragických okolností, když mu bylo 17 let, právě tolik, kolik bylo Majce,“ řekla s pláčem.

Nehodu vyšetřují dopravní policisté. Podle prešovského policejního mluvčího Daniela Džobanika Štefan ze zatím nezjištěných příčin sjel s vozidlem mimo cestu ve směru své jízdy do příkopu, kde po asi 20 metrech narazil pravou přední částí auta do stromu. Kvůli zranění mu nemohla být provedena dechová zkouška, a proto byl nařízen odběr krve. Jeho výsledky ale policie nemá. Folklorista Marián (†39) zemřel pod koly kamionu: Zůstala po něm malá dcerka