Zdravotní sestra z Boleslavi zabila pacientku: Manžel podezřelé Lenky promluvil

O osudu jednadvacetileté Lenky z Kosmonos bude již brzy rozhodovat soud. Vyšetřování vraždy, jejímž měla být pachatelem, totiž už policie ukončila. „V polovině prosince jsme ukončili vyšetřování a případ předali krajskému státnímu zastupitelství s návrhem na vypracování obžaloby,“ řekl deníku MF Dnes mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Policisté Lence kladou za vinu smrt seniorky v mladoboleslavské nemocnici. Té měla píchnout do žíly vzduch. „Spis jsem dostal teprve v úterý, do deseti až čtrnácti dnů rozhodnu, zda podám obžalobu, případně z čeho přesně ženu obžaluji,“ uvedl státní zástupce Tomáš Milec.

Ten musí podle závěrů odborníků rozhodnout, zda ženu zabil vzduch v žíle, či zda trpěla jinými zdravotními problémy, které zapříčinily její smrt. V takovém případě by šlo „pouze“ o pokus o vraždu. Trestní sazba je ale stejná – patnáct až dvacet pět let.

Pacientka zemřela 16. března loňského roku. Podle deníku MF Dnes se Lenka doznala k činu v SMS zprávě kamarádovi, který si to nenechal pro sebe. Další den už si pro zdravotní sestru přišla do nemocnice policie.

O mladé ošetřovatelce promluvil i její šestatřicetiletý manžel Martin. Ten deníku popsal, že se v týdnech před činem chovala zvláštně – byla tichá až apatická, v jejich vztahu panovaly náhlé neshody.

„Mohlo to mít souvislost s minulostí, protože bývalý partner ji psychicky týral a nutil brát drogy. Nevěřím, že by to udělala úmyslně, to musel být nějaký zkrat,“ popsal manžel. Podle něj byla celkově „mimo“, čehož si všimli i kolegové v nemocnici. Byla roztržitá a dokonce přišla i pozdě do práce, což se předtím nestalo.

Jednou z vyšetřovacích verzí je i možnost, že Lenka chtěla svým otřesným činem upozornit okolí na své psychické problémy. Oběť si totiž vybrala zcela náhodně. Při zatýkání byla apatická a působila odevzdaně.

V poutech a obklopenou policisty ji našel Martin, který ji poté, co nepřišla domů, hledal. Nic se ale nedozvěděl, později mu Lenčin obhájce řekl, že si žena nepřeje nikomu nic sdělovat – včetně svého muže.

Doteď s Lenkou není v kontaktu a neví o jejím osudu zhola nic. S tříletým synem se odstěhoval na Slovensko, odkud pochází. Podle deníku je Lenka ve vazbě v Brně, kde se lečí s psychickými problémy. Podle odborníků ale nepříčetná nebyla…