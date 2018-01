Pes v Přerově zabil malého chlapce (†1): Tragédie rozděluje rodinu

Matka dítěte:

„My jsme se nějak otočily, šly jsme do obýváku. Pes se ohnal, ale to byla taková vteřina, že my jsme ani nikdo nic nepostřehl,“ tvrdila v pondělí matka chlapce s tím, že případ podle ní nemá viníka. Řekla, že přišla k babičce s malým na návštěvu, její sestra tam přivedla psa.

Další pes zabil malé dítě. Není čas začít pořádně trestat majitele?

Otec dítěte:

Podle otce malého chlapce ale byla jeho partnerka, chlapečkova matka, v době tragédie u kamarádky. „Mně ten den řekla, že jde s malým za kamarádkou. Říkám, co bude malý jíst? Ona, že prý mu její matka udělá květákovou polévku,“ řekl Blesku otec chlapce a dodal: „Mně řekla (po tragédii – pozn. red.), že když tam přišla (k matce), máma jí řekla, běž si za Darinou (kamarádka), já malého nakrmím. A ona teda odešla pryč. Pak jí volali, že Aron (kříženec) pokousal malého.“