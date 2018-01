Z vězení do detenčního ústavu: Kriminálník napadl spoluvězně střepem

Krajský soud v Pardubicích uznal vinným z pokusu o vraždu Jana Slavíka. V říjnu 2016 napadl skleněným střepem ve Věznici Pardubice spoluvězně. Od Slavíkova potrestání soud upustil a poslal jej do zabezpečovací detence. Podle posudků trpí Slavík těžkou poruchou osobnosti. Rozsudek je pravomocný, státní zástupkyně i obhájkyně se vzdaly možnosti odvolání.

Soud přihlédl k psychologickým a psychiatrickým posudkům, které u Slavíka sice nezjistily duševní poruchu, ale poruchy osobnosti a kombinovanou závislost na návykových látkách. Vyústily u něj v agresivní a impulzivní chování, které nemusí mít zjevnou příčinu.

Třicetiletý Slavík se k činu přiznal. V říjnu 2016 přistoupil ke spoluvězni, který vycházel ze dveří kuřárny a bez varování jej napadl. Pořezal jej na krku a na obličeji. Slavík uvedl, že muže, s nímž neměl žádné konflikty, zabít nechtěl, své jednání nedokázal vysvětlit. V minulosti se kvůli užívání drog včetně pervitinu a heroinu dvakrát léčil na psychiatrii.

„Ke smrtelnému zranění nedošlo jen čirou souhrou šťastných náhod,“ řekl předseda senátu Roman Drahný. Podle něj měla na jednání obžalovaného rozhodující vliv porucha osobnosti a z toho plynoucí agresivita. Z vazby bude odsouzený převezen do detenčního zařízení. To má ochránit okolní společnost od možných Slavíkových útoků a zároveň by mělo zajistit jeho léčbu.