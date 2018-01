Zoufalá babička Vlastíka (†1): Pes by byl v haj*lu, kdyby kousl mě

Na malého Vlastíka minulý pátek zaútočil kříženec argentinské dogy a rotvajlera Aron. Chlapec byl právě s matkou na návštěvě u babičky, kam se psem přišla i jeho teta. Co přesně se v bytě stalo, ovšem není jasné.

Matka chlapce tvrdí, že dítě muselo psa provokovat a zvíře se po něm ohnalo. Bohužel tak nešťastně, že chlapcovi prokousl krční tepnu. Útok dítě nepřežilo.

Otec s babičkou Libuší to ovšem vidí jinak! Pes byl podle nich agresivní a útočil i na svou majitelku i psy v okolí. „Víme, že pes byl agresivní. Tady v Předmostí napadl nejméně tři psy. Nikoho neposlechl,“ prozradila paní Libuše.

Otec zabitého Vlastíka (†1) z Přerova: Ten pes byl magor, útočil i na majitelku

Při rozhovoru pro Blesk si také vzpomněla, že i na ni kdysi Aron zaútočil. „Ten pes tu kdysi stál přede mnou a štěkal a štěkal. Když si teď na to vzpomenu, tak si říkám, proč mě proboha nerafl do nohy. Mně by nohu zašili, ale pes by byl v haj*lu,“ řekla Blesku.

Policie případ vyšetřuje jako trestný čin usmrcení z nedbalosti. „Žádné obvinění však sděleno nebylo. Věc je ve fázi prověřování, průběžně probíhají výslechy svědků,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.