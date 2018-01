Youtubeři, kteří se vloupali do vily Krejčíře, zneužili hasiče! Podpálili tisíce petard, pak volali o pomoc

Co rok, to průšvih - tak by se dala shrnout tvorba youtuberů z TVTwixx. I letos kolem konce roku si vybrali pro svůj video-trhák petardy. Před dvěma roky je naházeli do autobusu, letos jich tisíce odpálili na ulici a pak údajně volali hasiče. Policie věc nyní šetří jako zneužití bezpečnostního sboru.