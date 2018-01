Novoroční tragédie: Mariannu (†17) zabil v autě přítel (19)! Tělo své dcery na místě viděla zhroucená matka

Tragická novoroční nehoda na východě Slovenska si vyžádala život teprve sedmnáctileté dívky. Marianna zemřela poté, co její přítel Štefan (19) ze zatím neznámých důvodů vyjel z cesty a naboural do stromu.

Mladý pár se jel na Nový rok před sedmou hodinou večer projet ve Štefanově volkswagenu passat. K tragédii došlo na cestě mezi obcemi Hermanovce nad Topľou a Bystré. „Řidič přibližně 250 metrů před obcí Bystré z dosud nezjištěných příčin sjel s vozidlem mimo silnici ve směru své jízdy do příkopu, kde po asi 20 metrech narazil přední pravou částí auta do stromu,“ popsal nehodu policejní mluvčí Daniel Džobanik. Opilý Rus z mercedesu, který v Praze zabil ženu (†26): U soudu s dítětem a manželkou

Náraz do stromu byl tak silný, že se auto rozpadlo na několik kusů a motor skončil desítky metrů od vraku. Nejvíce poškozená byla strana, kde seděla mladá Marianna (†17). Studentce zdravotnické školy už bohužel nedokázali pomoci ani přivolaní záchranáři.

Video Při tragické dopravní nehodě přišla o život teprve 17letá Majka - TV JOJ 360p REKLAMA

Dívčina matka měla zlou předtuchu a na místo se vydala. „Kamarádka stála v koloně, kterou auta kvůli nehodě nemohla projet. Volala jsem na policii a záchranku, nedostala jsem žádnou informaci. Pro špatnou předtuchu jsem sedla do auta a utíkala na místo. Viděla jsem mou Majku, ten pohled budu mít před očima do konce života,“ popsala serveru Pluska.sk matka oběti Marie (46). Na místě se potkala i s rodiči mladíka, ale nedokázala s nimi promluvit. „Možná později, když emoce opadnou,“ vysvětlila. „Zabil nám naši dceru. To je fakt a nic se na tom nezmění,“ dodal dívčin táta Marián (50).

Štefan podle informací TV Markíza po nehodě komunikoval se záchranáři. Utrpěl zlomeninu krčního obratle a lehčí otřes mozku. Léčit se bude asi 8 týdnů. Podle kamarádů osudný úsek velmi dobře znal a navíc měl zálibu v autech a motorkách, které sám opravoval. „Tuto cestu dobře znal odmala. Vyrazili od jeho domu v Bystrém vzdáleném asi 700 metrů a namířili si to do sousedních Hermanovců. Tam se otočil a vracel se zpět, ale už po pár metrech narazil do stromu. Vypadá to tak, jako by se vyhýbal zvěři nebo nějakému autu,“ řekl jeho kamarád Daniel, podle kterého ale na Nový rok večer byla mlha a mrholilo. Případem se zabývá i policie, která zahájila trestní stíhání pro usmrcení.