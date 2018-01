Písničky, lampiony i jamování: Kamarádi se rozloučili s Olgou, rodina ji pohřbila v Irkutsku.

Tragická nehoda se stala brzy ráno na Štědrý den – dodávce, která vezla mimo jiné i členy kapely Plexis, vběhl u Humpolce do cesty divočák. Nehodě se nedalo zabránit… Hudebníci skončili se středně těžkými zraněními v nemocnici, dvaadvacetileté Olze už lékaři ovšem nedokázali pomoci – zemřela po transportu do nemocnice.

Její smrt zasáhla desítky přátel, které v Česku měla. „Moc mě to mrzí, málokdo mi umí vykouzlit jen svou přítomností úsměv tak jako ty. Bolí to. Upřímnou soustrast všem,“ napsal na její Facebook kamarád Broumis.

Na Olžinu památku nakonec její kamarádi uspořádali stylové rozloučení ve vinárně U Sudu. Odsud se před půlnocí přesunuli k Vltavě, aby po řece i do vzduchu vypustili lampiony se svíčkami. Do toho hrála hudba – Olžiny oblíbené písničky. Hudebníci si také přinesli své nástroje a zajamovali si na její poctu.

Zpěvák Plexis o nehodě, při které zemřela Olga (†22): Nešlo tomu zabránit

„Chtěla bych vás poprosit, abyste nikdo nechodil cíleně v černém, jen pokud je to pro vás přirozeně běžné, pak vás samozřejmě nechceme omezovat, ale byly bychom naopak rády, abyste se oblékli do něčeho pestřejšího, protože oslavujeme život… víte, že by si to tak Olga přála…“ napsala její kamarádka.

Olžin pohřeb se odehrál o 7500 kilometrů dál v ruském Irkutsku, odkud mladá žena pocházela. „Máma Olgy potom přijede do Prahy. Chce chvíli bydlet v pokoji Olgy a tímto způsobem se rozloučit,“ dodal kamarád.