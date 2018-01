Odporné zdravotní sestry z Ruska pózují s umírajícími pacienty a lidskými orgány

Sestře Anně Kim hrozí postih, protože je vyšetřována za zveřejnění nechutných fotek s umírajícím pacientem. Kim si navíc vůbec nebrala servítky a promluvila o poměrech v nemocnici nacházející se v Sachalinu.

Tamní lékaři prý pomáhají pacientům pouze tehdy, pokud se jim chce. „Pokud vám nechtějí pomoci, jste ztracení. Vy**rou se na vás,“ napsala. „Někteří pacienti zešílí. Přivážeme je pak k postelím. Ale je to OK, takový je život,“ dodala. Ďábelská sestra zabila pacientku (†86): Do žil jí vpíchla vzduch, tvrdí obžaloba

Další opovrženíhodný případ se odehrál před časem v Kazani. Tehdy dvacetiletá Gulnaz Yalalova pózovala s vyoperovanou slezinou pacienta. A hned vedle nahrála na sociální síť svoji fotku v plavkách. Bylo jí uděleno oficiální pokárání za nedospělé chování.

V Alexandrově zase dvě sestry pózovaly vedle pacientky v bezvědomí. Na její nohy poté házely kroužky. Tatiana Katayeva a Marina Shibanova se pak hájily: „Bylo to jenom z legrace, aby naše zaměstnání nevypadalo pořád tak smutně.“

Obě byly oficiálně pokárány a bylo jim uděleno varování, ale o své místo nepřišly. A to je na tom celém nejhorší. Nikdo nebyl za své odporné chování potrestán. Ruské zdravotnictví je totiž v dezolátním stavu. Sám prezident Vladimir Putin prohlásil, že je prioritou země zlepšit jeho stav. Zdravotní sestra o sebevraždě Magdy (†27): Chytla jsem ji za nohy, ale vysmekla se mi!

Video: Tato zdravotní sestra má srdce na správném místě. Jako dítě zvítězila nad rakovinou, dnes pomáhá dětem na onkologickém oddělení.