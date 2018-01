Karin (†24) zemřela jen dvě hodiny po začátku nového roku. Při autonehodě vyletěla z auta

Mladá řidička z Gelnice jela směrem do Trnavy a z dosud nezjištěných příčin narazila do svodidel na pravé straně, v důsledku čehož se auto otočilo do protisměru přes dva pruhy. Řidič druhého auta, které jelo bezprostředně za vozem Karin, nedokázal srážce již zabránit. Při nárazu dívka vyletěla z vozu.

Ve druhém voze se naštěstí nikdo vážně nezranil. Dechová zkouška byla u řidiče z Bratislavy negativní. „Žena utrpěla zranění, která byla neslučitelné s životem. Lékař musel konstatovat smrt,“ řekla mluvčí záchranářů Alena Krčová webu Pluska.sk. Život dívky vyhasl během pár krátkých okamžiků.

„Záchranáři na místě ošetřili 42letého muže s povrchovými poraněními předloktí. Jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do nemocnice,“ dodala mluvčí. Dceru na Nový rok očekávala doma zdrcená máma Jana (43). „Ještě jsem Karin psala na Silvestra, zda ji máme čekat s večeří. Prý ne, že přijede až na Nový rok,“ řekla Jana Novému Času.

