Ztracená Míša, vražda Sabiny a poprava Blanky: Nejodpornější zločiny roku 2017

Zmizení Michaely Patricie Muzikářové otřáslo Ústím nad Labem 11. ledna 2017. Její matka tehdy odcházela do práce kolem páté hodiny ranní, svou dceru ale fyzicky nekontrolovala. V té době však měla Míša doma ještě oblečení a věci do školy. Dceřino zmizení nahlásila až večer v 18:54, když zjistila, že dívenka nebyla ve škole. To už v bytě její věci chyběly. Policisté brzy pojali podezření, že za Míšiným zmizením stojí přítel její matky Otakar S. Několikrát ho vyslýchali a měli proti němu několik důkazů, například záběry z kamery, které byly v rozporu s jeho tvrzeními, nebo omamné léky, které si kupoval. Stop však nebylo dost na to, aby ho zatkli. Necelý měsíc po Míšině zmizení spáchal hlavní podezřelý sebevraždu. V jeho autě se pak našly školní potřeby holčičky. Policisté na tiskové konferenci přiznali, že Otakar S. byl jejich jediným podezřelým a že jsou bohužel přesvědčeni, že Míša nežije.