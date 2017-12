Miu (†15) ubodal zhrzený afghánský uprchlík: Po rozchodu jí vyhrožoval, policii se 3krát vysmál

Tragický útok se stal ve středu odpoledne v drogerii ve městě Kandel ve spolkové zemi Porýní-Falc. Policie vychází z toho, že dvojice se v krámě setkala náhodně. Afghánec vytáhl nůž a dívku začal bodat. V obchodě bylo v té době 15 až 20 lidí. Svědci se na něj vrhli a přemohli ho, dívka ale bohužel posléze svým zraněním v nemocnici podlehla. Pachatele drželi oba společníci dívky, pracovníci drogerie a zákazníci až do příchodu policie. Uprchlík znásilnil a zavraždil studentku Marii (†19): Útočil už v Řecku, hrozí mu doživotí Afghánec do Německa přišel loni v dubnu jako nezletilý běženec bez doprovodu rodičů. V zemi se pak seznámil se stejně starou Němkou, se kterou několik měsíců chodil. Otec dívky řekl médiím, že chlapce přijal do rodiny. „Brali jsme ho jako syna, nikoho jiného neměl,“ řekl muž deníku Bild. Mia se s Abdulem ale počátkem tohoto měsíce rozešla, s čímž se Afghánec očividně nevyrovnal a své bývalé přítelkyni vyhrožoval, že si na ni počíhá. „Pronásledoval ji a byl žárlivý,“ popsal otec.

Rodiče dívky se proto obrátili na policii s tím, že Afghánec jejich dceři vyhrožuje a na internetu nadává. „Zpravidla takové výzvy zabírají," řekl ludwigshafenský policejní viceprezident Eberhard Weber. Policie si mladíka opakovaně předvolala, ale ten se k podání vysvětlení nikdy nedostavil. Ve středu dopoledne, tedy jen několik hodin před činem, mu policisté předvolání doručili osobně.

Policie nicméně uvedla, že přesný motiv vraždy znám není. „Jsme na začátku vyšetřování,“ sdělila státní zástupkyně Angelika Möhligová. Dodala ale, že vyšetřovatelé se zaměřují na problematické pozadí vztahu mezi Afgháncem a Němkou.

K vraždě Afghánec použil asi 20centimetrový kuchyňský nůž, který policie zajistila. Útočníka ihned po činu dopadli návštěvníci obchodu, svému zadržení se nijak nebránil. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že byl pod vlivem drog.

Mladý Afghánec přišel do Německa podle Webera loni v dubnu. Po registraci ve Frankfurtu nad Mohanem byl převezen do falcké obce Germersheim, kde žil až do letošního září v azylovém domě pro mladistvé. Chodil tam i do školy. Poté byl přemístěn do ubytovny mládeže ve městě Neustadt an der Weinstraße.

Mladík už měl u policie záznamy kvůli údajnému ublížení na těle, jehož se prý dopustil na školním dvoře. Kvůli urážce údajně zaútočil pěstí. Není ale známo, zda tento čin souvisel s pozdějším krveprolitím.

Afghánci hrozí za zabití dívky až deset let v kriminále, rodina ale doufá, že ho nebudou soudit jako mladistvého. „V žádném případě mu není jenom 15 let. Doufáme, že se během procesu ukáže jeho pravý věk,“ vysvětlil otec.