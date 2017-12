Nejkurióznější zásahy v roce 2017: Hasiči museli dostat krávu z bazénu i sundávat ženu ze stromu

Nezlobí ale jen domácí mazlíčci a hospodářská zvířata, hasiči mají své zkušenosti i s divokou zvěří.

V Pňovicích na Olomoucku byli hasiči povoláni k výlovu asi metrové bobra, který se k nelibosti majitelů usídlil v bazénu na zahradě rodinného domu. "Hasiči ho vylovili a převezli k nedalekému vodnímu zdroji, kde ho vypustili do volné přírody. Co ho do bazénu přivedlo, není známo."

Šumperští hasiči se museli zase vypořádat s panikou ve čtyřpodlažním domu, kterou způsobilo hejno netopýrů. "Hasiči po příjezdu zjistili, že v noci do domu vletělo asi deset netopýrů, kteří se ve společných chodbách různě poschovávali (např. za obrázky, hasicí přístroje apod.). Nájemníci, kteří šli ráno do práce, zjistili, že chodba je plná netopýrů a jejich výkalů. Hasiči čtyři netopýry chytili do speciálních sáčků a zbytek vytlačili okny a dveřmi ven. Všechna zvířata byla vypuštěna do volné přírody."

Lehké to neměli ani hasiči ze stanice v Bílovci, kteří museli vyrazit na pomoc puštíkovi, který byl uvězněn ve svislém okapovém svodu a navíc hlavou dolů. "Silné a zručné paže hasičů v krátké době rozebraly dešťový svod a zmuchlaného ptáka, dezorientovaného netopýří polohou, vytáhly na svobodu. Do úzké svislé roury se puštík dostal otvorem na střeše, po dvanáctimetrovém sklouznutí jako na toboganu," popsala mluvčí.