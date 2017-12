Tenhle srneček se Nového roku nedožil… Ochranáři varují před krmením divoké zvěře

Krmelec není odpadkový koš! I tak varují mnozí před přikrmováním zvířat ve volné přírodě. Pokud totiž přilepšíte srnám a jiné spárkaté zvěři tvrdým pečivem, může je to stát život. To se nyní stalo v Kunratickém lese mladému srnci.

„Doplatil na lidskou neznalost, hloupost a nezodpovědnost. Ve sváteční čas mnoho lidí vyrazilo do přírody na procházku a mnohé napadlo, že by mohli zvířátkům ‚přilepšit‘. Bohužel lidé často nevědí, co vhodného zvířatům přinést a tak jim dávají to, co je pro ně škodlivé,“ napsali ochránci zvířat ze záchranné stanice hlavního města Prahy.

Smutný Štědrý den v chuchelském zookoutku: Kvůli neukázněnosti návštěvníků uhynula dvě zvířata

„Zejména pečivo, ať už měkké či tvrdé, by lesní zvěř dostávat neměla vůbec. Srny mají velmi citlivé trávení a i pár kousků pečiva je může zabít. To se bohužel stalo srnci, kterého jsme přijali včera odpoledne z Kunratického lesa. Snědl pečivo, které tam lidé ve velkém nanosili a bohužel přes veškerou naši snahu (naše veterinární lékařka přijela i ve sváteční čas a podala mu vše, co mu mohlo pomoci) nepřežil noc.“

Bohužel navíc nejde o první případ za poslední dny. Na Vánoce zahynula v zookoutku v Malé Chuchli dvě zvířata – koza a laň. I je zabilo tvrdé pečivo.

„Kéž srncův smutný konec odradí další lidi, aby dávali zvířatům to, co jim škodí. Nejsou to jen zvířata žijící v lesích, ale také zvířata v zookoutcích či ovce, kozy a koně chované na farmách, kterým lidé házejí přes ohrady pečivo, které je zabíjí. Zvířata, o která se někdo stará (zookoutky, farmy), nekrmte, prosíme, bez vědomí majitele nikdy. A zvířatům v lese můžete donést seno či ovoce a zeleninu (raději ale v menším množství), ale nikdy ne pečivo a obiloviny (jakékoliv zrní). Pamatujte na to, že lepší je nedat volně žijícím živočichům nic, než něco, co jim uškodí!“ apelují ochránci.