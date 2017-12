Tomáš i Lucie, kteří o víkendu spadli v Tatrách, měli horolezecké zkoušky i zkušenosti z Alp.

Když se v pondělí objevily první zprávy o smrti dvou Češek v Tatrách, mnoho lidí prostě usuzovalo, že amatéři podcenili zimu v horách. Jenže opak se ukázal pravdou – jednou z tragicky zesnulých byla i Lucie F. (†30), která do Tater vyrazila se svým bratrem Tomášem (23).

Dvojice se do hor nevydávala poprvé – nadšení sportovci za sebou měli mnoho zkušeností s podobnými terény včetně zasněžených vrcholků Alp. Že nešlo o nějaké amatéry, potvrdil i známý lysař Ján Čupa. „Měli za sebou horolezecké zkoušky, jezdili i do Alp. Byl to osud,“ napsal na Facebooku.

Co přesně se na výstupu stalo, musí nyní vyšetřit policie. Ve výšce kolem 1900 metrů totiž Lucie uklouzla a zřítila se k zemi. Tomáš, který se jí pokoušel pomoci, ovšem rovněž spadl. Skončil v nemocnici ve velmi vážném stavu. Lucie pád nepřežila.

Lucka, která zahynula o Vánocích v Tatrách, byla Ježíškovým vnoučetem: Ty rozzářené oči pana Josefa za to stály!

O lásce k horám a jejích zkušenostech vypovídají desítky fotek i komentářů od přátel a známých. „Byla to zkušená lezkyně a stala se chyba. Nikdo z nás nemá právo soudit, tím spíše ne ti, kteří nemají o pohybu v zimních horách sebemenší ponětí,“ napsal pan Jaroslav.

„Je mi to moc líto. Byla to princezna hor a nejkrásnější lysařka. Vždy rozdávala úsměvy do všech stran a měla otevřené srdíčko. Přestože jsme smutní, tak nezapomeňme Lucce vracet úsměvy do nebe. Upřímnou soustrast rodině,“ vzpomíná pan Petr. „Když by sis mohla vybrat, věřím, že bys to takhle v horách chtěla. V prostředí, které milovala jsi nejvíce,“ dodal pan Martin.