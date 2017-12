Šťastný Jiří Kajínek (56) strávil svátky doma s přítelkyní: První Vánoce na svobodě!

Kajínek netajil spokojenost. „Měli jsme vánoční atmosféru se vším všudy. S paní doktorkou jsme se byli podívat v brněnském kostele Máří Magdalény na betlém, který jsem dříve neměl možnost vidět, a také jsme vyrazili na procházku se psem,“ řekl muž, jenž je od letošního 23. května na svobodě.

Slavný bývalý vězeň Blesku prozradil, že si s přítelkyní žádné dárky nedávali. „Vše, co potřebujeme, si koupíme. Pro mě je spíše podstatné zdraví a svoboda,“ vysvětlil Kajínek. Společně vyrazili na procházku po moravské metropoli. „Prošli jsme se i na Zelný trh, kde je nádherný strom. S kriminálem tyhle Vánoce vůbec nejde srovnávat,“ řekl.

Kajínek prý nerad vzpomíná na Vánoce ve vězení. „Je to chmura a smutek. Lidé tam jsou izolovaní, rodina nikde, děti nikde… Je to tam spíše taková hra na Vánoce. Snad jen jídlo je ten den lepší,“ řekl dlouholetý exvězeň.

Na Štědrý den prý trestanci nesmí vidět své blízké. „Návštěvy ten den nejsou povoleny,“ vysvětlil Kajínek, který si snažil přilepšit. Nejen, že vždy při poslední možné návštěvě dostal od přítelkyně balík, kde byl třeba kokosový suk nebo mandle v cukru, ale navíc si nakoupil v kantýně. „Vždy to bylo obrovské množství ovoce,“ prozradil.

Sháněl svítící šišky

Jiří Kajínek si před vánočními svátky zadal »bojový úkol«. Chtěl sehnat osvětlení na stromek, jaké zažil o Vánocích kdysi. „Jde o svítící šišky. S Jirkou jsme je sháněli, kde se dalo, ale všude na nás jenom koukali. No a pak mi volal vítězně do práce, že se mu to podařilo,“ prozradila Kajínkova přítelkyně Magda.

Vánoce se psem

Spolu s Kajínkem a jeho partnerkou slavil Vánoce i jejich čtynohý přítel. „Máme doma černého labradora, jmenuje se Lab Santus a paní doktorka si ho před dvanácti lety vzala jako dvouletého z útulku. Byl to chudák bezdomovec,“ popsal Kajínek.

