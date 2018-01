Lauru v Egyptě odsoudili na 3 roky za prášky na bolest: Tak dlouho tam nepřežije, bojí se její matka

Britka Laura Plummer (33) si pořádně zavařila, když do svého kufru na cestě do egyptské Hurghady přibalila i několik balení Tramadolu. Tento lék proti bolesti je sice ve Velké Británii legální, v Egyptě ale patří mezi zakázané látky. Nejprve mladé ženě hrozila dokonce poprava, nakonec ji odsoudili na tři roky. Podle její matky se však její stav neustále zhoršuje a v egyptském vězení žena velmi trpí. Rodina se dokonce obává, že se Laura už nikdy nevrátí…

Britskou turistku Lauru Plummer (33) popisují její blízcí jako naivní mladou ženu s dobrým srdcem. To ji nejspíš také přivedlo do velmi složité situace. Když cestovala z Británie do Egypta za svým přítelem, Omarem Caboo, přibalila si do kufru několik balení v Británii běžně dostupného léku na bolest. Caboo totiž přede dvěma lety utrpěl zranění během autonehody a od té doby trpěl častými bolestmi zad.

Tramadol, který s sebou vezla, je ale v Egyptě zakázaný. A několik balení v jejím kufru dalo dohromady dokonce 290 tablet. Egyptská protidrogová politika je přitom velmi přísná. Nejprve mladé ženě hrozilo doživotí nebo v nejhorším případě dokonce poprava. Nakonec byla odsouzena na tři roky v egyptském vězení. Musí k tomu zaplatit pokutu ve výši 100 000 egyptským liber, tedy asi 122 040 korun.

„Jestli se odtamtud někdy dostane, budu skutečně překvapená,“ uvedla Lauřina sestra Jayne Sinclair (40) pro britský deník The Mirror. „Nejspíš zemře, pokud tam bude muset zůstat tři roky,“ obává se. Rodina se už dříve svěřila, že kvůli sdílení mrňavé cely s 25 dalšími vězeňkyněmi a životním podmínkám ve vězení je Laura na hranici sebevraždy. Podle všeho je tam terčem ostré šikany kvůli svému zahraničnímu původu.

Ženě nepomohl ani fakt, že se před soudcem omylem přiznala, když podle jejího obhájce několikrát správně neporozuměla položené otázce. Při vyslechnutí rozsudku mladá Britka prý propukla v tak hysterický pláč, že ji její matka musela uklidňovat. „Není to fér. Udělala to nevinně. Přivezla ty léky, aby někomu pomohla, aby pomohla rodině,“ běduje Roberta Sinclair, Lauřina matka.

„Ona je ten nejhodnější člověk… Bála jsem se o ni, když byla na té policejní stanici. Teď se bojím ještě víc, když je doopravdy ve vězení se skutečnými kriminálníky,“ pokračuje zdrcená matka. „Je mi zle, tak moc se o ni bojím,“ dodává.

