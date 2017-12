Tragická smrt krásné Olgy při nehodě kapely Plexis: Po*ělaná srážka se zvěří a zmařenej mladej život, smutní kamarádi

"Znal jsem ji jenom z několika společných zážitků, ale i za těch pár chvil jsme měli několik nádherných rozhovorů, ať už naprosto ztřeštěných, nebo silných a hlubokých. Nedokážu se podělit o svoje pocity plnohodnotně a její památku uctít tak, jak by si zasloužila," napsal na Facebook Miky. Podobně jako jeho se i desítek dalších dotkla smrt teprve dvaadvacetileté Olgy.

Zemřela 24. prosince v noci cestou z koncertu s kapelou Plexis. Dodávka skupiny se poblíž Humpolce na dálnici D1 patrně srazila s divočákem a vylétla ze silnice. Olga utrpěla vážná zranění, kterým bohužel podlehla v brněnské nemocnici. Ostatní členové kapely utrpěli středně těžká poranění.

Při nehodě kapely Plexis zemřela krásná Olga (†22): Mohl za tragédii divočák?

Olga poznamenala životy mnoha lidí, kteří po ní nyní truchlí na sociálních sítích. Mnozí přiznávají, že ji neznali příliš dobře, i tak jimi ale její smrt otřásla. "Nejde se mi s tím srovnat a to jsem Olgu neznala nějak extra mega dobře, ale nedávám to," přiznala Nikola.

"Je to nefér. Holka plná života a ztřeštěnejch nápadů, Olga byla fajn a dokázala pobavit celou partu. Určitě je to šílený, první dva dny jsem byla k.o., pak jsem si řekla, co by chtěla asi Olga? Myslím, že úsměv nebo by prohodila něco sarkastickýho, ale, lidi, pokud nás vidí, určitě by nechtěla, abychom takhle smutnili. Ale chtěla by, ať při vzpomínce na ni máme úsměv na tváři," napsala Pája.

"Někteří litují mladého věku Olgy. Robert Fulghum by na to řekl, že nezáleží na délce života, ale na jeho šířce a hloubce. Olga byla příkladem toho, že se trefil. Žila bouřlivě, rozmanitě, riskantně, intenzivně. A krátce. Ale rozhodně to byl výrazně lepší opak toho žít opatrně, nevýrazně, dlouze... a vlastně tak trochu nežít. Olze se podařilo zajistit si kousek nesmrtelnosti tím, v kolika lidech zůstane a s jakou intenzitou. Její otisk je nezaměnitelný," dodal kamarád Olgy.