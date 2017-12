V Karlových Varech začalo hořet dítě! Chytilo na něm oblečení

Tragédií skončil první svátek vánoční v Karlových Varech. Radost ze zapálených světýlek vystřídaly těžké popáleniny teprve dvouletého dítěte. Musel pro něj letět vrtulník, který ho přepravil do pražské vinohradské nemocnice.

Neštěstí se stalo v pondělí odpoledne. "Popálené dítě bylo ve vážném stavu naloženo do vrtulníku a transportováno do Prahy do vinohradské nemocnice na specializované oddělení," uvedl pro web TN.cz mluvčí karlovarských záchranářů Radek Hes.

Při přistávání vrtulníku přímo v centru města asistovali karlovarští hasiči, kteří o události informovali na svých facebookových stránkách. „Na místě události zasahoval také vyšetřovatel požárů. K popálení dítěte došlo nedbalostí,“ uvedli hasiči.

Batole utrpělo popáleniny asi na 20 procentech těla – V Budějovicích shořel stromeček i s dárky a celým obývákem: Škoda půl milionu zejména v oblasti hrudníku, krku a části obličeje.