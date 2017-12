Mladý fantom před soudem: Bezdůvodně napadal ženy

Soudce Okresního soudu v Čadci rozhodoval o osudu mladíka, kterému je jen 16 let. Podle obvinění bezdůvodně surově napadl šest žen a dívek, přičemž nejmladší je pouze 13 let. Než se policistům mladistvého Jana podařilo chytit, ve městě na Kysucích vládl velký strach.

K soudu ho předvedla policejní hlídka. Útlý chlapec si sedl na lavičku. Zatímco čekal, až ho zavolají do soudní síně, neprojevil ani špetku lítosti. Emoce se v něm probudily pouze ve chvíli, kdy na chodbě soudu spatřil své příbuzné. „Nás to všechny velmi mrzí. Nevíme, jak se všem těm ženám podíváme do očí,“ říká Janova teta.

Své oběti si pachatel zřejmě vybíral náhodně, když je uviděl na ulici. „Zezadu ji napadl, chytil ji kolem ramen jednou rukou, druhou rukou mezi nohy, shodil ji na zem a kopal ji,“ řekla sousedka napadené ženy.

Za tento trestný čin hrozí většinou vězení až na tři roky. „Jde o mladistvého pachatele, proto mu lze uložit trest v poloviční výšce, tedy nejvíce na jeden a půl roku,“ uvedl Milan Čisárik, mluvčí KP Žilina. Soudce poslal Jana do vazby.

Mladík, který má mít na svědomí brutální útoky v Čadci, je s rozhodnutím soudce nespokojený. Proto podal stížnost, kterou se bude zabývat krajský soud.