Muž, který znásilnil seniorku: Usvědčily ho testy DNA

Mimořádně zvrácený případ se podařilo objasnit slovenským kriminalistům. A to znásilnění 75leté důchodkyně. Přestože k němu došlo ještě koncem léta, policisté vypátrali a usvědčili 22letého Roberta. Pomohli jim výsledky testů DNA.

Mladík táhl důchodkyni po celé ulici a dotáhl ji až na opuštěné místo k bývalému internátu. Pak ji začal osahávat. „Nedokážu pochopit, jak někdo může znásilnit starou ženu. Že ji táhl do nějaké uličky,“ říká sousedka poškozené důchodkyně. Když chtěla stařenka protestovat, rukou jí zakryl ústa. Dotýkal se jí na intimních místech, pak jí stáhl kalhoty a znásilnil ji. Po aktu se oblékl a odešel. Důchodkyně se na silnější odpor nezmohla. Bála se totiž, že jí ublíží. „Ona není nějak extra silná, to je jedna věc a druhá věc, že opilý a zfetovaný má dvojnásobnou sílu,“ říká sousedka.

Důchodkyně je údajně samotářka. O tom, co se stalo, velmi nemluvila. Dokonce i na policii zašla až druhý den. To, co vyprávěla policistům, znělo až neuvěřitelně. Kriminalisté děsivou výpověď staré ženy nevzali na lehkou váhu a případ začali intenzivně vyšetřovat. Pachatele se jim nakonec podařilo vypátrat a usvědčit. „Na základě zajištěného biologického materiálu a výsledků testů DNA bylo na tohoto muže vzneseno obvinění,“ potvrdila mluvčí krajských policistů v Banské Bystrici Mária Faltániová.

Pachatelem je pouze 22letý Robert z Lučence, který se ke skutku nakonec přiznal. V době, kdy znásilnil důchodkyni, čekala jeho partnerka miminko. Soudce rozhodl o jeho vzetí do vazby. „Rozhodnutí je pravomocné, protože obviněný se vzdal práva podat stížnost,“ potvrdila mluvčí Krajského soudu v Banské Bystrici Nina Spurná. U soudu mladík nebyl poprvé. „V minulosti byl již osmkrát soudně trestán za majetkovou trestnou činnost,“ dodává Faltániová.

Obviněnému Robertovi hrozí za tento zločin sedm až patnáct let vězení.