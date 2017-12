Jihočeského starostu napadli sekerou! Skončil v nemocnici

Útok se stal ve čtvrtek kolem 8:00 na radnici. Starosta byl převezen do nemocnice, útočníka (ročník 1951) policie zadržela. „Starosta naštěstí není ohrožen na životě,“ řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. „Ještě jsme ho nevyslechli,“ dodal k motivu jeho útoku Matzner s tím, že muž je v policejní cele.

„Je to jeden problémový člověk. Má nějaké velké osobní problémy, možná i finanční. Nejdřív byl útok vedený sekerou, to jsem odrazil, a pak ještě nožem. Prošel jsem vyšetřením a snad to bude dobré,“ řekl Mašek. Útočník ho nožem bodnul do levého stehna, podle záchranářů se jednalo o lehčí zranění.

Útočník je údajně dlouhodobým neplatičem, což vedlo k odpojení elektřiny. Právě to si podle našich informací šel vyřídit se starostou.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková řekla, že starostův stav je stabilizovaný a že nebyl ohrožen na životě.

V Jistebnici na Táborsku žije asi 2000 obyvatel. Obec patří mezi místa, kde stát zvažuje, že vybuduje hlubinné úložiště jaderného odpadu.