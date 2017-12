Srdceryvné video: Muž (†30) odsouzený na smrt se loučí s rodinou, malá dcerka to nechápe

Objímání, pláč a nechápavé rozloučení malého dítěte s tátou. Na internetu se objevilo video, které zachycuje poslední rozloučení muže z Číny, který byl odsouzen k smrti za to, že způsobil smrt tří lidí. Rozloučit se s ním přišla i jeho malinká dcerka, která si nejspíš ani neuvědomovala, že je to naposledy, co svého tatínka vidí.