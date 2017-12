Jakoubka (†3) v Baumaxu zavalilo dřevo: Údajný viník poprvé promluvil!

Jakoubek byl v obchodě spolu s rodinou. K tragédii došlo ve chvíli, kdy chlapeček šel kousek před svou matkou, která držela za ruku jeho starší sestřičku. Zničehonic se na něj zřítily dřevěné hranoly z výšky čtyř metrů a zasypaly ho. Hranoly se zřítily patrně kvůli nevhodnému umístění a silnému dešti. Tříletý chlapeček utrpěl těžká zranění a navzdory okamžité pomoci od zaměstnanců po převozu do nemocnice zemřel. Jakoubka (†3) zavalilo v Baumaxu dřevo: Vedoucí se u soudu vymlouval

Z nehody se před soudem zpovídá zaměstnanec Ivan S., který hranoly do regálu krátce předtím naložil. Muž dostal už před dvěma lety dvouletou podmínku, žalobkyně ale podala odpor a případ se tak řeší znovu. "Za toho malého se já každý den modlím. Nejdu spát, dokud se nepomodlím za malého Jakoubka," přiznal Ivan zdrceně před soudem a dodal: "To já si budu nést po celý život, to nepochopí ten, co to nezažil."

Žalobkyně pro zaměstnance žádá tříletou podmínku, obhajoba ale chce, aby jejího klienta úplně osvobodili. S trestem pro zaměstnance nesouhlasí ani rodiče chlapečka, podle kterých šlo spíš o systémovou chybu a potrestáno by mělo být vedení. „Myslíme si, že za to není zodpovědný. Necítíme vůči němu žádnou zášť, naopak se za něj každý den modlíme, aby do toho vězení nešel,“ uvedl před časem táta Jakoubka Pavel. Jakoubka (†3) zavalilo v Baumaxu dřevo: Rodiče se modlí, aby viník nešel do basy