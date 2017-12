Podnikatel údajně tahal z České pošty podvodně peníze: Dostal 5 let

Podnikatel Lukáš Č. má jít na pět let do vězení za to, že se podvodně pokusil vylákat peníze z České pošty, s níž měl spory. Pětiměsíční podmínku dostal Kamil Ch., který podle obžaloby chtěl po Lukáši Č. úplatek za to, že spory s poštou pomůže urovnat. Soud však tuto trestnou činnost překvalifikoval na šíření pomluvy. Středeční rozsudek pražského městského soudu není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Kamil Ch. s Lukášem Č. vinu odmítají.