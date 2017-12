Zatýkali mě nahého paralyzérem! Šrytr osvobozený z vraždy Běly chce žalovat policisty

Pavel Šrytr a jeho kamarád Ján Kaco byli obviněni, že patřili do skupiny lidí, kteří v dubnu 1996 přepadli dům mafiána Antonína Běly a následně ho na dvoře rozstříleli. Oba byli ale nakonec osvobozeni, což překvapivě navrahla sama státní zástupkyně, a nyní mají šanci získat za útrapy spojené s téměř dvouletým trestním stíháním odškodnění.

"Jsem samozřejmě rád. Doteď jsem musel pravidelně chodit na probační službu, a to nyní padlo," řekl deníku Právo Šrytr, který nyní se svým právníkem chystá žaloby, a chce usilovat, hlavně kvůli svým třem dětem, o očištění svého jména. Je prý přesvědčený, že pro mnohé dál zůstává s vraždou spojený. Soudit se chce také jeho devatenátiletý syn.

Obžalované z vraždy mafiánského bosse Běly soud osvobodil. Pochybuje o jejich vině

Šrytr pro list ostře kritizoval postupy policie. Zásahová jednotka na něj prý opakovaně použila paralyzér, přestože ležel nahý na břiše. Vyšetřovatele obvinil z vydírání, padělání listin a zneužití pravomoci úřední osoby. "To, jak policisté tu věc ukuli a co všechno spáchali, to v žádném případě nedovolím, aby jim to prošlo," řekl osvobozený muž, který nejprve pracoval jako Bělův bodyguard a následně přešel do služeb jiného kmotra, Františka Mrázka.

Žaloba ale zřejmě nemine také některé svědky v případu, kteří podle Šrytra podali křivou výpověď. Někteří z nich dokonce v režimu utajení.

Vzhledem k tomu, že Šrytr strávil ve vazbě dlouhých 15 měsíců a trestní stíhání trvalo ještě o půl roku déle, má velkou naději na odškodné, které může jít až do milionů korun.