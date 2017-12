Policie Blanku prý nechránila dostatečně: Rodina chce podat stížnost

Rodina Blanky D. zvažuje, že podá na činnost policie stížnost. "Co já vím, tak byla na policii 1. prosince. Bála se o život, furt jí vyhrožoval," řekl TV Nova rodinný přítel. "Mohli mu aspoň zabavit zbraně," dodal. Podle vyšetřovatele Pavla Kubiše ovšem nebyla krátkodobá ochrana vyžadována.

Blanka byla na policii, když jí manžel dal nůž doslova na krk! "On mě nějakou dobu držel a křičel, tak co, půjdeme jednat? Najednou z pod kabátu vytáhl nějaký nůž, vím, že se nejednalo o klasický kuchyňský nůž... Rozepnul se mi kabát a on do něj začal jako by bodat, nejméně třikrát..." stojí v protokolu.

Dva týdny před vraždou další výhrůžky nahlásila na policii. "Myslím, že je schopný mě i zranit, měla jsem velký strach," popsala.

Smutek Zemanovy přítelkyně Volfové: Blanka byla moje nejlepší kamarádka, vzpomíná na ženu zavražděnou v Jihlavě

Vražda se stala v pátek 15. prosince kolem 14:00 na křižovatce ulic Slavíčkova a Sokolovská v Jihlavě. Podle policie žena na křižovatce zastavila se svým autem. Z druhého vozu, který zastavil vedle ní, začal řidič střílet. Ženu zasáhl čtyřmi ranami, vypálil jich minimálně šest. Pak z místa střelby ujel.

Bývalý manžel byl podle Kubiše od začátku prověřován jako možný pachatel. Policie se ho snažila kontaktovat, pak po něm vyhlásila pátrání. Jeho auto bylo nalezeno v Pardubicích. V sobotu bylo na Chrudimsku nalezeno tělo pravděpodobného 64letého pachatele. Podle policie se zastřelil svou legálně drženou zbraní. Nešlo ale o stejnou zbraň, kterou byla zastřelena žena.