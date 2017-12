Smrt vězně z Pankráce před soudem: Sestra ho usmrtila metadonem, vinu ale nese i zemřelý, tvrdí soud.

Soud v úterý projednával dohodu o vině a trestu, kterou uzavřela se státním zástupcem. „Neověřila si jeho zdravotní stav, ani mu neposkytla následnou zdravotní péči,“ uvedl žalobce. Žena, která je nyní v invalidním důchodu, se k činu doznala. Za usmrcení z nedbalosti jí hrozilo až 6 let vězení, soud ale akceptoval dohodu, kterou uzavřela se státním zástupcem a potrestal ji ročním vězením s dvouletou zkušební dobou.

Proti ní protestovali zmocněnci poškozených. „V důsledku jejího jednání naprosto zbytečně zemřel mladý člověk. Pokud by mu poskytla lékařskou pomoc, mohl být zachráněn,“ řekl Pavel Sokol, zmocněnec babičky zemřelého. „Navrhovaný trest by připadal v úvahu, když by se obžalovaná o svém omylu nedozvěděla. Ona ale téměř okamžitě zjistila, že metadon byl podán někomu, komu být podán neměl a nepřičinila se k nápravě škodného následku,“ uvedl zmocněnec snoubenky zemřelého Veroniky H. (26).

Smrt vězně na Pankráci: Dozorci o omylu s drogou věděli. Ještě mu vynadali, tvrdí snoubenka zemřelého

Soudce Michal Dvořák ale dohodu schválil s tím, že zdravotní sestra není jediná, kdo na smrti vězně měl svůj podíl. „Z trestního spisu vyplývá, že podíl na vině měl i zemřelý,“ řekl v odůvodnění. Poškozené odkázal s náhradou nemajetkové škody na civilní řízení. Rozhodnutí není pravomocné, zmocněnci poškozených si ponechali lhůtu na odvolání. Obžalovaná i státní zástupce se odvolání vzdali.

Miroslav H. zemřel loni 25. prosince ve věznici na Pankráci. „Zemřel na otravu opiátem,“ citoval dohodu soudce Michal Dvořák. „Nepřijde mi to spravedlivé,“ okomentovala pro Blesk rozsudek snoubenka mrtvého Veronika H., která si rozhodnutí spolu se strýcem zemřelého přišla poslechnout do soudní síně.