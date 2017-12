Po stopách střelce z Jihlavy: Kam ukryl vražednou zbraň? Zemřel pár hodin po manželce

Dokonal, co si naplánoval, a pak se zabil. Přesto v případu popravy Blanky D., kterou v Jihlavě zřejmě zavraždil její bývalý manžel Jiří, stále zůstávají otazníky. Není například jisté, zda seděl v autě sám nebo kde skončila vražedná zbraň.

Podezření, že na Blanku D. zaútočil ve Slavíkově ulici v Jihlavě její bývalý manžel, pojali vyšetřovatelé hned na začátku. Snažili se ho proto kontaktovat a vyrazili také do jeho domu ve Štokách. Nepodařilo se jim ho ale zastihnout.

Důvod se ukázal záhy. Jiří D. totiž okamžitě po činu vyrazil na sever a ujel z města. V autě pak strávil přibližně hodinu a půl, než dojel do Pardubic. K těm neměl zřejmě žádný vztah, pravděpodobně tam tedy vyrazil náhodou. Ve městě pak odstavil své červené auto značky Hyundai, které už tou dobou policie hledala, a odešel.

Kdy dorazil do nedalekých Medlešic, není známo, sebevraždu však spáchal zřejmě v noci na sobotu. Druhý den pak náhodní kolemjdoucí našli jeho bezvládné tělo. "Viděl jsem to tratoliště krve u hlavy. Tak se mi udělalo trošku zle. V naprosto nepřirozený poloze. Hned mi bylo jasný, že to není obyčejný spadnutí přes mostek," řekl TV Nova údajný nálezce těla.

Zajímavé je, že sebevraždu Jiří D. spáchal jinou zbraní, než kterou zabil svou exmanželku. Pistole, kterou našli u jeho těla, vlastnil legálně. Střely, které zabily Blanku D., z ní ale nepochází. Vražedné zbraně se tak musel zbavit někde na trase svého útěku do Medlešic. Kriminalisté po ní nadále pátrají. Balistická expertiza by také mohla prokázat, zda nemohlo jít o pistoli, kterou před časem Jiří D. nahlásil jako ztracenou.

Kriminalisté zatím také nepotvrdili, zda sebevrah zanechal dopis na rozloučenou, ve kterém by se k činu přiznal. Vyšetřovatel Pavel Kubiš se k tomu odmítl vyjádřit. Policisté budou také ještě prověřovat, zda byl Jiří D. při vraždě v autě skutečně sám.