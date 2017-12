Luxusní hotel světových hvězd lehl popelem: Dva lidé zemřeli

Luxusní pětihvězdičkový hotel Cameron House na břehu jezera Loch Lomond patří k nejpopulárnějším ubytovacím zařízením ve Skotsku. Hosté tu nechají za pokoj stovky liber na noc a za to tu mají k dispozici lázně, golfové kurzy, plavby po jezeře a michelinskou restauraci. Hotel si oblíbily i celebrity. Přebývali tu například i Robbie Williams, Cameron Diaz, Sir Sean Connery, muzikanti z U2, Cher, skupina Take That a mezinárodní fotbalové týmy. Hlavu tu složil ale i bývalý premiér Sir Winston Churchill.

Pohádkový hotel, kde se často pořádají i svatební obřady, ale v noci na dnešek lehl popelem. Přes 200 hostů se muselo v úterý brzy ráno evakuovat, mezi nimi například i novomanželé Andrew a Louise Loganovi, kteří tu spolu se synem trávili líbánky. Chlapce z jejich pokoje snesli po žebříku hasiči, rodina se naštěstí jen nadýchala kouře a po kontrole v nemocnici mohli být propuštěni. Na video záchrany se můžete podívat níže.

WATCH: Child being rescued from Cameron House's blaze https://t.co/fxxzESUQF6 pic.twitter.com/HOIMMlcwep — STV News (@STVNews) 18. prosince 2017

Bohužel se ale všechny hosty zachránit nepodařilo. Zahynuli dva lidé, jednoho už hasiči našli mrtvého a druhý host podlehl po převozu do nemocnice. Příčina požáru zatím není známá, oheň ale napáchal na nemovitosti obrovskou škodu, která se nejspíš vyšplhá do milionů.