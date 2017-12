Dahlgren, který vyvraždil rodinu v Brně: Po Vánocích plánuje uniknout z vězení

Z českého kriminálu do americké léčebny! Takový přesun plánuje vrah Kevin Dahlgren a jeho advokát. Chystají proto žádost o přemístění do Spojených států.

Dahlgren se se svým záměrem dostat se zpátky do Ameriky netají od chvíle, kdy mu loni na jaře Vrchní soud v Olomouci potvrdil doživotní trest. Žádost o přemístění ale z taktických důvodů ještě nepodal, podle serveru Seznam Zprávy k tomu dojde až v nejbližších týdnech.

Dahlgrenův advokát totiž nejprve dovoláním u Nejvyššího soudu usiluje o to, aby byl jeho klientovi trest změněn. Požaduje, aby bylo doživotí buď úplně zrušeno, nebo nahrazeno pobytem v zabezpečovací detenci.

Dahlgren si ve Valdicích stýská, chce do detence: Proti doživotí podal dovolání

Takové zmírnění trestu by přitom Dahlgrenovi velmi pomohlo, pokud by mu byl schválen přesun do USA. Americké věznice totiž nemají zařízení, které by odpovídalo režimu detence, které je v Česku formou vězení. Je proto velmi pravděpodobné, že by byl umístěn do psychiatrické léčebny.

Kevin Dahlgren byl odsouzen na doživotí za čtyřnásobnou vraždu, která se odehrála v květnu 2013 v rodinném domě jeho příbuzných v Brně Ivanovicích. Podle soudu brutálně zavraždil svou sestřenici, jejího manžela a dva syny, v jejichž rodině žil. Po činu stačil uprchnout zpátky do USA, odkud byl však nakonec vydán zpátky do Česka. Trest si odpykává ve valdické věznici.