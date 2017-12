Student práv škrtil soka v lásce kabelem: Soud mu snížil trest na půlku!

Za škrcení sedmnáctiletého mladíka kabelem od počítače potrestal olomoucký krajský soud studenta práv Martina Smékala pěti lety vězení. Do vězení jej poslal za vydírání. Původně ho loni v březnu stejný soud potrestal 10,5 lety za vydírání a pokus vraždy, případ však vrátil Ústavní soud.

Čtyřiadvacetiletý muž svou oběť podle rozsudku škrtil až do bezvědomí napadeného mladíka. Důvodem útoku byla snaha donutit jej, aby ukončil svůj vztah s dívkou, která se Smékalovi líbila. Obžalovaný i žalobce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Vysokoškolský student na svého soka zaútočil předloni v červnu v olomoucké části Droždín. Nejprve mu vyhrožoval, aby dívku nechal, což mladík odmítl. Smékal jej povalil na záda, klekl na něj a kabel mu obtočil kolem krku. Škrtil jej tak dlouho, dokud mladík neupadl do bezvědomí. Smékal vypověděl, že po útoku zpanikařil a odešel, co se stalo, si prý uvědomil až doma. Na místo se chtěl vrátit, ale nedokázal to, nakonec si pro něj přišli policisté.

Krajský soud se musel řídit právním názorem Ústavního soudu, podle kterého nešlo o pokus vraždy. Podle ústavních soudců Smékal těžko mohl vědět, že krátkým škrcením nižší až střední intenzitou může způsobit smrt skrze takzvanou reflektorickou zástavu srdce. Pro laika jde o neznámý pojem, uvedl Ústavní soud.

Krajský soud Smékala v úterý potrestal za vydírání, kdy obžalovanému hrozilo dva až osm let. Kabel, který Smékal použil při škrcení, soud vyhodnotil jako zbraň. Státní zástupce žádal potrestání v přísnější sazbě, kdy by obžalovanému hrozilo pět až 12 let s odůvodněním, že napadenému způsobil těžkou újmu na zdraví. Podle soudu sice utrpěla oběť posttraumatickou stresovou poruchu, ale nešlo o těžkou újmu na zdraví.