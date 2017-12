Šokující dohra PORNOSKANDÁLU v kostele: Rozzuření kněží udělali nečekaný krok!

Porno vznikalo ve třech prešovských kostelech: v katedrále sv. Mikuláše, chrámu sv. Jana Křtitele a řeckokatolickém chrámu. Aktéři pikantního snímku přitom nevynechali ani hrob mučedníka – biskupa Vasiľa Hopky, který zemřel na následky věznění Statní bezpečností. Právě u jeho hrobu v chrámu sv. Jana Křtitele se přitom modlil papež Jan Pavel II. a v roce 2003 ho blahořečil.

Rozlícená církev už podala trestní oznámení a případem se zabývá policie. Aktérům hrozí obvinění z výtržnictví, za které mohou dostat až tři roky za mřížemi. „Jsme velmi překvapeni a zděšeni, že lidé si mohou něco takového dovolit – místo určené na modlitbu znesvětit. Budeme přemýšlet, jakou pobožnost zde uděláme. Bude to nějaká odprošující,“ řekl portálu Pluska.sk řeckokatolický arcibiskup a metropolita Ján Babjak.

Skandál pochopitelně naštval i místní věřící. Kvůli zvrhlíkům navíc přišli o své svatostánky. Brány tří znesvěcených chrámů v centru Prešova totiž byly předtím veřejnosti dokořán otevřeny od rána do večera, v sobotu se už do nich ale nedalo dostat. „Toto je výsledek demokracie – uvolněná morálka. Třeba je vystavit na pranýř v centru města a dát jim 25 na zadek. Nebo je šoupnout do klece hanby, jako kdysi dávali lidi v Levoči,“ postěžoval si pan František (86). „Trest boží je nemine. Toto je zločin, něco neuvěřitelného. Udělat to může pouze nepřítel křesťanství, posedlý ďáblem. Kdo mečem bojuje, mečem zahyne,“ řekla k případu další věřící Mária (82).

V chrámu sv. Jana Křtitele se točilo porno! Divoký sex v lavicích, kde se lidé modlí