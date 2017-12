Soud v Brně nechce řešit případ Janouška: Kdo rozhodne o jeho osudu?

Krajský soud v Brně nechce rozhodovat o žádosti lobbisty Romana Janouška o upuštění od zbytku trestu, a proto se obrátil na Nejvyšší soud. Krajský soud v Brně má za to, že není v Janouškově případu příslušným soudem. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí soudu Eva Sigmundová. Podle brněnského soudu by o žádosti měl rozhodovat pražský městský soud jakožto prvoinstanční. Devětačtyřicetiletý lobbista se nevrátil do výkonu trestu, který měl přerušený ze zdravotních důvodů. Justice musí rozhodnout o jeho dalším osudu.

Krajský soud v Brně má rozhodovat o Janouškově návrhu, aby mu soud odložil nástup do vězení, dokud nerozhodne o případném upuštění od zbytku trestu. V tomto případě se krajský soud obrátil na Generální ředitelství Vězeňské služby se žádostí o posouzení zdravotního stavu lobbisty. Ohledně samotného návrhu na upuštění od výkonu od zbytku trestu by podle brněnského soudu měl však rozhodnout ten soud, který v Janouškově případě rozhodoval jako první, tedy Městský soud v Praze. Právě tento soud Janouška poslal do vězení. Janouškův advokát žádost skutečně poslal do Prahy, pražský soud ale celý spis následně zaslal do Brna. Janoušek je invalida, napsal soud. O jeho návratu za mříže rozhodnou v Brně

Lobbista v roce 2012 podle pravomocného verdiktu úmyslně srazil autem ženu v Praze-Nuslích. Původně čelil obžalobě za pokus o vraždu, nakonec dostal 4,5 roku odnětí svobody za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Do vězení nastoupil v listopadu 2014 a zůstal v něm do března 2016, poté měl trest opakovaně přerušený.

Krajský soud v Brně v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Janouškův advokát Lukáš Trojan koncem listopadu uvedl, že jeho klient je dlouhodobě v lékařské péči, „přičemž v poslední době se jedná o péči akutní“.