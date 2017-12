Co předcházelo popravě Blanky v Jihlavě: Nůž pod krkem, otrávení psi a spory o miliony

Dlouholeté spory vyvrcholily vraždou. Jiří D. (†64), který v pátek v Jihlavě chladnokrevně zastřelil svou exmanželku Blanku (†71), měl krátce před tragédií přijít téměř o všechno, včetně střechy nad hlavou. Soudy přikleply majetek jeho ženě a nejspíš to bylo důvodem brutální popravy za bílého dne.

Blanka D. spolu se svým manželem Jiřím provozovala několik firem. Podle informací MF DNES spolu vlastnili v Jihlavě například autoservisy nebo stanici technické kontroly. Po rozchodu začaly vleklé soudní spory o majetek, který nashromáždili. V soudních stáních měla ale více štěstí Blanka a Jiří postupně přicházel o majetek. „Šlo o velké majetky,“ řekl deníku Martin Málek, který se zastřelenou spolupracoval v jednom nadačním fondu. Poprava Blanky v Jihlavě: Exmanžel na ni vystřelil 6krát! Spáchal sebevraždu

„Měl přijít i o dům, v kterém žil ve Štokách. Přišel prakticky o všechno,“ prozradil rodinný známý. Naposledy spolu exmanželé stanuli před soudem minulý týden a právě tento verdikt mohl být příčinou páteční tragédie. „Jejich spory byly opravdu velké a věděl jsem, že jí často i vyhrožoval. Že to ale zajde až takhle daleko, to by mě ani v nejdivočejších snech nenapadlo,“ dodal Málek.

Video Paní Blanku její manžel napadl s nožem a vyhrožoval jí smrtí, potvrdil známý. - Jiří Čada

Spory bývalých životních a obchodních partnerů totiž nezůstaly jen v soudní rovině. Jiří měl svou bývalou ženu několik let terorizovat, kvůli čemuž se Blanka nedávno obrátila i na policii. Expartner jí měl začátkem prosince dokonce dát nůž pod krk a vyhrožovat zabitím. Předtím v dubnu se Blance někdo pokusil otrávit psy, podle známých nejspíš opět Jiří.

Konflikty exmanželů v pátek přerostly ve vraždu. Blanka zastavila se svým autem na křižovatce ulic Slavíčkova a Sokolovská v Jihlavě a v tu chvíli z druhého vozu, který zastavil vedle ní, začal Jiří střílet. Ženu zasáhl čtyřmi ranami, vypálil jich minimálně šest. Pak z místa střelby ujel. Chladnokrevná poprava v Jihlavě: Okolí Blanky se vraždy bálo, exmanžel šířil strach kvůli obchodům

Zraněné ženě začala ihned poskytovat první pomoc bývalá zdravotní sestřička, která šla kolem. „Zahájila jsem resuscitaci, kterou jsem prováděla až do příjezdu sanitky,“ popsala TV Nova Eva Pospíšilová. „Určitý obavy jsme měli, protože střelec byl vlastně pryč a nikdo nevěděl, co se mu děje v hlavě,“ dodala.

Tělo Jiřího bylo nalezeno v sobotu na Chrudimsku, podle policie se zastřelil svou legálně drženou zbraní. „Viděl jsem to tratoliště krve u hlavy. Tak se mi udělalo trošku zle. V naprosto nepřirozený poloze. Hned mi bylo jasný, že to není obyčejný spadnutí přes mostek,“ řekl TV Nova údajný nálezce těla.