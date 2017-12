Lidský hyenismus: V Břeclavi někdo do ledové Dyje hodil igelitku se štěňaty

V Břeclavi někdo hodil do Dyje tašku, v níž byla čtyři malá štěňátka. Z dálky to viděl kolemjdoucí a ze zvědavosti tašku vytáhl. Pro štěňata však už bylo pozdě.

V sobotu odpoledne v Břeclavi někdo do ledové Dyje hodil tašku. To z povzdálí spatřil muž, který na místo přispěchal a tašku vytáhl z vody. Když se podíval, co je uvnitř, naskytl se mu smutný pohled. Z tašky vytáhl malé štěňátko, které už bylo mrtvé. Poté, co na místo dorazila policie, strážci zákona zjistili, že v tašce byla celkem čtyři štěňátka.

„S podezřením na spáchání trestného činu bylo šetření případu předáno republikové policii. S případy necitlivého nebo surového zacházení se zvířaty se strážníci občas setkávají. Drátem přivázaní psi ke stromu na opuštěném místě, koťata vyhozená v popelnici, zanedbaná a podvyživená zvířata, pes s proraženou lebkou, to vše v posledních letech šlo ve svodkách městské policie najít. Štěňata uzavřená do igelitové tašky hozené do ledového vodního toku jsou však prvním smutným případem tohoto druhu,“ uvádí Městská policie Břeclav na své facebookové stránce.

