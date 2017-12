Morbidní zvěrstva na Slovensku: Zloději okradli zesnulého

Gang odporných zlodějů v Čierné nad Tisou se snad nezastaví před ničím! Dva týdny před smrtí Eduarda (†60) se vloupali do jeho bytu, nyní se vlámali do márnice, aby okradli jeho mrtvolu.

Policie na východním Slovensku vyšetřuje naprosto otřesný zločin. V Čierné nad Tisou v maďarsko-ukrajinském přihraničí se zloději pokusili okrást svou oběť i po smrti. „Dva týdny před smrtí se vlámali do jeho bytu. Teď se vlámali do domu smutku a ještě teď ho šli okrást. Je to opravdu morbidní!“ napsal do redakce slovenského deníku Čas rozhořčený čtenář.

Tělo bylo vytaženo s chladicího boxu a pachatelé mu evidentně prohledávali kapsy. Šokovaná starostka Marta Vozáryková uvedla: „Pokladám za zvěrstvo, když někdo nemá respekt ani před mrtvým člověkem! Byla jsem tam mezi prvními, byl to hrozný pohled. Jak se mohli opovážit k takovémuto činu?“

Pan Eduard byl prý velmi oblíbený a starostka se s ním osobně znala. Prý mu nedávno zmizely klíče, ale cennosti stihl z bytu odvézt ještě před loupeží a radí spoluobčanům města, aby si dávali pozor na své klíče a důkladně zamykali. Obyvatelé Čierné nad Tisou jsou naprosto otřesení, jaká čeládka se to po jejich městě pohybuje.