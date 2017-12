Záhadná smrt policisty Slavomíra (†38): Příbuzní nevěří, že šlo o sebevraždu!

Manželka Slavomíra Eva před deseti lety přišla při autonehodě o své rodiče a teď se musí vyrovnat se ztrátou manžela, s nímž vychovávala dvě děti Sofinku (5) a Sebastiána (12). Slavomíra, který pracoval na prešovském oddělení hraniční a cizinecké policie, našli mrtvého na záchodě na služebně.

Záhadná smrt policisty Slavomíra (†38): Detaily krvavé sebevraždy

Slavomír podle příbuzných a kolegů přitom neměl žádný důvod sáhnout si na život. Svou práci miloval a dařilo se mu i v soukromém životě. „Byl plný života, předělával starý rodinný dům. Nemusel spěchat, nic ho netlačilo, vždyť bydleli v novostavbě v bytovce. Před pár dny jsem s ním mluvil, byl úplně v pořádku, zajímal se o stavbu,“ řekl pro Plusku.sk jeho kmotr Dušan (60).

Podle kolegů Slavo přišel do práce a vyfasoval zbraň. O něco později ho našli mrtvého na záchodě. „Nebylo nic slyšet, našel ho kolega, který šel na toaletu, doslova uviděl na stěně vystřelený mozek,“ popsal hororový okamžik jeden z jeho kolegů.

Co se osudný den stalo, je zatím záhadou. Ve čtvrtek na oddělení proběhla kontrola na alkohol, ovšem Slavo byl abstinent. Jeho rodiče nevěří, že šlo o sebevraždu. „Nikdy neuvěříme verzi o sebevraždě. On svou rodinu tak miloval, že toto by nebyl schopný udělat,“ uvedli jeho rodiče Božena a L´uboš. Týden před tragédii však Slavo navštívil lékaře. „Čekáme na závěry policejního vyšetřování, nic bližšího nevíme,“ dodal jeho kmotr Dušan.

