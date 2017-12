Záhadná smrt policisty Slavomíra (†38): Detaily krvavé sebevraždy

Slavomír P. (†38) z Bardejova pracoval u policie více než 13 let. Jeho pracoviště bylo oddělení hraniční a cizinecké policie v Prešově. Podle kolegů byl rozvážným a poklidným člověkem, který si zachoval chladnou hlavu za všech okolností. O to více je jeho zoufalý čin trápí.

„Ještě před dvěma dny jsem s ním byl. Jevil se vyrovnaně, byl veselý. Musel to být zkrat, nic nenasvědčovalo tomu, že má problémy,“ řekl webu Pluska.sk jeden z jeho spolupracovníků. Proto si jeho kolegové nedokážou vysvětlit, proč si sáhl na život. Ve čtvrtek ráno ho našli na toaletě.

Měl prostřelenou hlavu. K neštěstí došlo krátce před sedmou hodinou ranní. „Přišel ráno do práce, vyfasoval služební zbraň. Vyšel nahoru na poschodí, kde jsou toalety a tam se zastřelil,“ popsal situaci jeho smutný kolega. Web zjistil i to, jak se zastřelil. „Střelil se do úst,“ dodal další kolega. Pohřešovaného policistu našli oběšeného: Sebevraždu by prý nespáchal!

Slavomír bydlel na sídlišti Pod Vinbargom nad centrem Bardejova spolu s manželkou a dvěma dětmi v podkrovní nadstavbě bytovky. I podle sousedů to byl skvělý, tichý a slušný člověk. „On byl většinu dne v práci. Stejně jako jeho manželka. Přicházeli domů až vpodvečer,“ říkají sousedé.

„Ale vždy slušně pozdravil, promluvil. Nikdo tu o něm neřekne křivé slovo. Žili spolu pěkně, nechápeme, proč to udělal,“ dodali. Případem se nyní zabývá Inspekce ministerstva vnitra SK. Ta již vyslechla kolegy Slavomíra, který dobrovolně odešel ze světa opravdu tragicky. Policista střelil přítelkyni do obličeje, chtěla se s ním rozejít. Pak šel vraždit

