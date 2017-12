Řidič, na kterého policisté vytáhli pistole, si stěžuje na GIBS: Nemohl nahlédnout do spisu

Pan Josef, na nějž policisté v civilu vytáhli zbraně kvůli obyčejnému probliknutí, podal novou stížnost. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) mu údajně neumožnila nahlédnout do vyšetřovacího spisu. O případu informovala Česká televize.

K incidentu mezi panem Josefem a policisty v civilu došlo 21. září v Plzni při výjezdu z centra směrem na Lochotín. Šéfové západočeské zásahovky jedoucí v černém mercedesu se tu v místě zúžení, které vzniklo stavebními úpravami, snažili zprava podjet bílou dodávkou s invalidním označením. To se nelíbilo panu Josefovi, a tak na černý mercedes zablikal. Policisté ho poté pronásledovali, a když zastavil, jeden z nich ho začal slovně i fyzicky napadat s pistolí v ruce. Navíc mu zprvu nechtěli ukázat ani služební průkaz. Drama v Plzni: Tajní policisté vytáhli pistoli na řidiče, protože na ně zablikal

Video z celého incidentu zveřejnil právník řidiče a podal trestní oznámení. Případ si následně převzala GIBS. Pan Josef si ale stěžuje, že mu inspekce zamítla žádost o nahlédnutí do spisu kvůli "obavě o únik informací". „Takový postup je nezákonný, policie v této chvíli mého klienta trestá jenom za to, že poskytl rozhovor médiím, žádné jiné odůvodnění, proč je mu odmítáno do spisu nahlížet, není uvedeno,“ komentoval situaci právní zástupce řidiče Ronald Němec pro Českou televizi.

GIBS se případem zabývá už dva a půl měsíce, k nové stížnosti se ale odmítá vyjádřit. „V dané věci probíhá prověřování, je to samozřejmě důvodem, proč není možné poskytovat odpovědi na dotazy,“ vysvětlila mluvčí GIBS Radka Sandorová.