"Polský Fritzl" neuspěl s odvoláním: Za mřížemi si odpyká čtvrt století!

Rozsudek 25 let za mřížemi dnes potvrdil odvolací soud v Gdaňsku nad osmačtyřicetiletým mužem, kterému místní média přezdívají "polský Fritzl", protože celé roky ve sklepě věznil, týral a znásilňoval vlastní manželku a také ji nechával znásilňovat dalšími muži. Zneužíval i dceru. Rozsudek je pravomocný.

"Zdálo by se, že v 21. století, přinejmenším v této části světa by se takové věci neměly stávat. Trest je sice přísný, ale spravedlivý. Zřídil své rodině peklo na zemi," prohlásil předsedající soudce Dariusz Malak.

Odmítl argumenty odvolání, že se rozsudek opírá jen o nejasné stopy a nepřímé důkazy. To podle něj neobstojí, obviněný byl odsouzen na základě svědectví rodinných příslušníků. Evu zavřel do sklepa a na chleba jí natíral sperma: Polský Fritzl dostal 25 let

Odsouzený, kterého polská média označují jen jako Mariusz S., podle obhájce vůbec necítí žádnou vinu. "Všechno si vymyslela, je to její pomsta," prohlásil odsouzený na adresu bývalé manželky.

Ta nad verdiktem vyjádřila potěšení. "Jsem přece jen ráda, že jsem ho nezabila," řekla listu Gazeta Wyborcza. "Ten člověk se nikdy nesmí dostat na svobodu. Jen tak nikomu neublíží," zdůraznila.

Když se jí v prosinci 2010 - po dvou letech týrání - podařilo ze sklepa utéci, prokuratura jí neuvěřila a třikrát případ odložila. Mezitím si muž našel novou družku, kterou také týral. Justice se probrala až loni.

Prokurátorka a prokurátor, kteří opakovaně odmítali se případem domácího násilí zabývat, nyní sami čelí vyšetřování, podobně jako muži, kteří ženu ve sklepě také znásilňovali. Polský Fritzl dostal 25 let v base: Znásilňoval manželku i vlastní dcery ve sklepě

Rakušan Josef Fritzl 24 let věznil a znásilňoval svou dceru ve sklepě svého domu v severorakouském Amstettenu.