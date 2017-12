Psí zápasy? Zvířata tam umírají kvůli desítkám, někdy stovkám tisíc eur, tvrdí jejich provozovatel.

Zvrácená zábava a krutý byznys. To jsou pro mnohé psí zápasy, o kterých stále lidé tvrdí, že už se ve vyspělých zemích neprovozují. Opak je ale pravdou. Na Slovensku se stále podobné akce pořádají. Potvrdil to i muž, který je sám organizoval.

Slovenským reportérům, kteří celou věc dlouhodobě sledují, popsal, jak se podobný pes hledá. Důležité například je, zda měl pes rodiče úspěšné v boji proti jiným psům. Později přichází zkouška, zda pes vůbec bojovat chce. "Pes, který nechce jít v testu, nepůjde ani v zápase. Pokud na to měl, tak šel přes veškerá zranění. Viděl jsem zápasy, kde byly zlomeniny, pes by tam umřel, ale on by šel, šel by až do smrti," vysvětlil muž.

Po tréninku pak přichází samotný zápas. Koná se na utajovaném místě mezi ověřenou společností. "Je to trestná činnost, takže člověk si musel dávat pozor, koho přivedl do té komunity."

Samotný zápas má rovněž svá pravidla a může skončit až smrtí psů. Bývalý organizátor přiznal, že i jemu byly scény ze zápasů často nepříjemné. Podle něj pomáhali s péči o psy po boji i veterináři.

A proč se takovéto věci provozují? Pro peníze, pochopitelně. "Byly zápasy, kde bylo tehdy 50 i 100 tisíc korun," uvedl muž - zápasy pořádal ještě v 90. letech. Podle TVNovin se částky dnes pohybují v podobných cifrách, akorát že jde o eura...

Pro organizátory je výhodné psy i připouštět mezi sebou, cena štěněte šampionů bývala už v 90. letech 30 000 korun. Dále pořádají také exhibiční zápasy, kdy pes bojuje s jiným zvířetem - tygrem, medvědem nebo třeba prasetem.