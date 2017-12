Tragický požár má další oběť: Holčičku (†3) odpojili od přístrojů

K obrovské tragédii došlo v pondělí v pět hodin ráno v anglickém Walkdenu. Do domu, kde spala matka s pěti dětmi, někdo hodil zápalné láhve. Uniknout se podařilo jen nejstaršímu Kylovi (16), který se ještě pokoušel vrátit pro své sourozence, ale neuspěl. V ohnivém pekle našli smrt Demi (†14), Lacie (†7) a jejich bratr Brandon (†8). Maminka dětí Michelle (35) skončila ve vážném stavu v nemocnici a lékaři ji museli uvést do umělého spánku. O smrti svých milovaných dětí zatím ani netuší. Při žhářském útoku zahynuly tři děti: Zraněné matce to neřekli

Ve středu bohužel přišla další smutná zpráva. Lia (†3), kterou hasiči z hořícího domu vynesli, prohrála v nemocnici boj o život. "Odešla pokojně. Moje překrásná vnučko, běž najít svého brášku a dvě sestřičky. Moc tě miluju," napsala na Facebooku babička Sandra.

Policie krátce po tragédii zatkla tři osoby. Jako první byli zadrženi Zac Bolland (23) a jeho přítelkyně Courtney Brierley (20). Později k nim přibyl i 25letý David Worrall. Všichni jsou obviněni ze žhářství a vraždy.