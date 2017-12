Muž pobodaný v teplické nemocnici promluvil: V noci se probouzím s výkřikem, zanechalo to na mně následky

Do nemocnice lidé chodí s nadějí na uzdravení a vyřešení zdravotních problémů. Pan Milan zde ale zažil přesný opak. Kvůli patrně psychicky nemocnému pacientovi skončil s poraněnou rukou a traumatem.

Milan Ch. se v teplické nemocnici léčil po těžké mrtvici. Byl v nemocnici sotva pár hodin a nemohl usnout. Když se mu to ale konečně podařilo, probudil ho křik. Stačil si rukama jen zakrýt obličej, když se mu do levačky zabodl nůž.

„Vyběhl jsem na chodbu. To už tam byly zdravotní sestry, zabalily mi ruku, všude bylo plno krve,“ řekl deníku MF Dnes. Druhý pacient v pokoji byl pořezaný na krku - na něj se útočník, který s nimi pokoj sdílel, vrhl jako na prvního.

Milan šestaosmdesátiletého útočníka popsal jako tichého podivína. Jen pár hodin před útokem prý chodil po pokoji a blábolil něco o tom, že ho chtějí zabít. "Nervózně přecházel po pokoji a vydával podivné zvuky, jako když bručí medvěd," popsal.

V noci byl prý neklidný, pro pití si chodil k jinému pacientovi, ačkoliv měl na stolku u postele vlastní. V půl třetí ráno pak zaútočil. Zatímco Milan utekl z pokoje, zbylí pacienti agresora přemohli a policisté ho později odvezli do psychiatrické léčebny.

Sestry ještě před jejich příjezdem vytřely krev, která po útoku v pokoji zůstala. Stopy prý nezakrývaly. Nebezpečný biologický materiál bylo prý třeba uklidit, navíc byl pachatel známý a zbraň zajištěna.

Ránu na ruce lékaři sešili Milanovi 12 stehy. I nyní měsíc po incidentu si v sobě ale nese hlubší jizvu. "Jeden den přišel údržbář. Jak vytáhl nůž a šel k topení, přepadl mě silně nepříjemný pocit. Tomu se prostě nevyhnete," prohlásil. "Pořád to není dobré, v noci se probouzím s výkřikem. Myslel jsem, že to přejde, ale následky to asi zanechá."