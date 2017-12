Nejodpornější pedofilní kauza v Česku: Nezletilý nutil 12leté dívky natáčet porno. Zneužil jich 160!

Nevídaný případ začal projednávat ústecký krajský soud – jedná se o mimořádně rozsáhlý případ sexuálních útoků na děti a dívky na internetu. Podle obžaloby na 162 dívek během tří let útočil Jaroslav P. z Děčína. Dvaadvacetiletý muž se před soudem přiznal a řekl, že činů lituje. Hrozí mu až 12 let vězení. Hlavní líčení potrvá několik měsíců.

Jaroslav P. si podle obžaloby zakládal v letech 2012 až 2015 smyšlené profily na síti Facebook a na komunikačních aplikacích Skype a ICQ a navazoval kontakty s dívkami od sedmi do 24 let. Obětem bylo nejčastěji mezi deseti a 12 lety, on sám se přitom nejčastěji vydával za nezletilou dívku. Z obětí mámil nejprve erotické fotografie. Když mu je poslaly, začal je vydírat tím, že je zveřejní a požadoval po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou masturbovaly a močily.

Podle státní zástupkyně Lenky Letáčkové s ním prostřednictvím své sedmileté sestry komunikovala i pětiletá dívka. „Obžaloba byla podána pro zločin sexuálního nátlaku, ohrožování výchovy dítěte, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, navazování kontaktů s dítětem a vydírání. Obžaloba byla podána pro 162 skutků,“ řekla Letáčková.

Jaroslav P. se před soudem přiznal a omluvil se. „Dříve jsem si neuvědomil, co mé jednání způsobuje. Již téměř tři roky žiju v rámci možností v mezích zákona. Dříve jsem žil pouze internetovým životem. Nyní jsem již jiný a vnitřně vím, že můj pubertální život mi nic nedal,“ řekl Jaroslav P. Dodal, že i jemu jako nezletilému chodila na sítích obdobná pornografická videa.

„Několikrát jsem chtěl přestat s touto trestnou činností, ale nedokázal jsem to. Nedokázal jsem vyhledat odbornou pomoc,“ doplnil Jaroslav P. Videa s malými dívkami používal podle svých slov k sexuálnímu uspokojování.

Ve své krátké výpovědi popřel jeden ze skutků, a to, že by pohlavně zneužil sestru své někdejší přítelkyně. Podle obžaloby jedenáctiletou dívku líbal a osahával na intimních partiích. V jejím případě trvá na tom, aby ji soud i s její sestrou předvolal k výslechu. Ostatní výpovědi poškozených bude soud v následujících týdnech číst.

Spis je mimořádně obsáhlý, má přes 11.000 stran. Předseda trestního senátu Jiří Bednář předpokládá, že hlavní líčení potrvá přibližně do června příštího roku. Už na konci ledna mají u soudu vypovídat první znalci. Sexuologové u Jaroslava P. nezjistili žádnou úchylku.