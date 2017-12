Babi, potřebuji peníze na exekuci: Podvodníci na Olomoucku lákali ze seniorů peníze po telefonu

Zatímco v roce 2016 policisté na Olomoucku evidovali pouze dva případy podvodného jednání, jejichž oběťmi byli senioři, tak letos jich je už 13 s celkovou škodou bezmála 400.000 korun. Pachatelé podle vedoucího olomouckého územního odboru policie Jiřího Musila pomocí pevné telefonní linky kontaktují náhodně vybrané starší lidi, vydávají se za jejich příbuzné a pod různými legendami se z nich snaží vylákat peníze, pro které pak pošlou své údajné kamarády či známé. Senioři zjistí až následně, že se stali obětí podvodníků.

„Podobný případ jsme řešili naposledy minulý týden,“ uvedl Musil. Třiašedesátiletou ženu oslovil po telefonu neznámý muž, který se vydával za jejího vnuka a pod smyšlenou legendou o hrozící exekuci po ní požadoval 650.000 korun. Peníze měla převzít jiná osoba. Žena o podezřelém telefonátu řekla svému příbuznému, který ihned kontaktoval policii. Kriminalisté poté zadrželi dva cizince ve věku 23 a 50 let. Oba muži už byli obviněni z podvodu ve stadiu pokusu a skončili ve vazbě. U soudu jim hrozí až osm let vězení.

Šmejdi okradli babičku (87)! Nalákali ji na zvýšený důchod a pak jí sebrali životní úspory

Podle vrchního komisaře Jiřího Kubáka je dokazování v těchto případech často velmi složité, jelikož seniorům už zpravidla dobře neslouží paměť a mají problém zadržené pachatele poznat. Podvodníci si starší lidi, kteří používají pevnou telefonní linku, vybírají náhodně. „Obvolávají klidně dvacet čísel, než se někdo chytne. Některé hovory jsou podle výpisů velmi krátké, některé trvají patnáct minut,“ řekl Kubák.

Pevné linky podvodníci volí záměrně, protože starší telefonní přístroje nezobrazují číslo volajícího. „Lépe se tak skrývá identita toho, kdo volá. Je také vysoká pravděpodobnost, že pevnou linku bude mít senior, protože mladší ročníky většinou používají pouze mobilní telefony,“ uvedl Kubák. Pachatelé v telefonních seznamech vybírají své oběti také podle křestních jmen, která byla oblíbená u dříve narozených lidí.

Senioři by při kontaktu s neznámými lidmi měli být podle Musila velmi obezřetní a neměli by jim důvěřovat. „Pachatelé často hrají na city,“ varoval Musil, podle kterého je důležité, aby starší lidé o tomto riziku věděli a podvodníkům nenaletěli. Podezřelé telefonáty by si senioři u svých příbuzných měli vždy ověřit.